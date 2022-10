Les deux artistes se trouvent impliqués bien malgré eux dans une étrange affaire de disques qui en fait sourire certains et en désespère d'autres.

Cali et les Wampas: une incroyable mésaventure

Les fans des Wampas, groupe punk-rock français, en ont avalé leur sandwich et leur bière de travers. En se procurant le dernier album du combo dirigé par Didier Wampas, ils se sont demandé si le Covid n'avait pas sérieusement atteint les neurones du combo. Il n'en est rien. S'ils n'ont pas reconnu la patte des Wampas sur Tempête, tempête, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas les Wampas qu'ils ont entendus mais le dernier album de Cali ! Aussi improbable que cela puisse paraître, l'usine où ont été pressés les disques a commis une erreur a interverti la matrice qui sert à réaliser les vinyles.

L’affaire fait bien rire les Wampas qui s’en amusent sur les réseaux sociaux, tout comme certains fans. Ils y voient un collector ou, plus drôle encore, la possibilité que l’album de Cali contienne non pas des titres du chanteur mais des inédits des Rolling Stones.

Mais il y en a un qui rit beaucoup moins : Cali. Le chanteur catalan n’y voit pas une occasion de se faire un nouveau public. Sur l’antenne de France bleu, il déplore que l’incident. “C’est comme si quelqu’un avait échangé les bébés à la maternité”. Il explique pourquoi il est bouleversé : “Mon disque s’est retrouvé dans la nature 15 jours avant sa sortie officielle. Quand on sait tout le travail, les difficultés, l’énergie que nécessite la sortie d’un nouvel album : ce serait bien que chacun fasse son travail correctement.”

L’affaire aurait aussi pu virer à la confrontation personnelle entre Cali et Didier Wampas. France bleu rappelle que les deux artistes ont été sollicités par leur maison de disques en 2009 pour faire un duo. Didier Wampas avait balayé l’idée du revers de la main jusqu’à en faire une chanson : “Universal”. Celle-ci commence par ces mots : “Un duo avec Cali/Navré cas ne m’intéresse pas/Imagination zéro/Variété académie/Émotion dans les chaussettes/Rien à foutre et rien à battre”. Heureusement, les deux chanteurs n’en sont pas restés là et s’apprécient. Cali rappelle qu’ils ont partagé la scène à plusieurs reprises lors de concerts. Il a d’ailleurs appelé son homologue qui a pris cette mésaventure avec le sourire.

Par le passé, les Wampas avaient déjà taillé un costume à Manu Chao dans ce qui reste le titre le plus connu de leur répertoire: "Manu Chao". Selon le chanteur Didier Wamps, l'ex-Mano Negra n'avait pas mal pris la chose même s'il s'était opposé à ce que la pochette d'un de ses disques soit détournée pour habiller celle du single.

Quant à l'album de Cali, Ces jours que l'on a presque oubliés, il est en vente depuis le 14 octobre. Que les fans se rassurent, c'est bien Cali que l'on entend sur le disque. Et non, il n'y a pas d'inédit des Rolling Stones caché sur le vinyle…