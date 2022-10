“J’ai été surpris qu’il fracasse sa guitare”: La DH a emmené deux lecteurs au concert privé de Muse à Amsterdam

Grand gagnant du concours puzzle DH pour assister au concert de Muse ce dimanche au Théâtre Carré (hôtel et voyage compris), Arnaud avait invité son petit frère pour ce grand événement. Au-delà du concert, les frangins bruxellois fêtaient une première : un showcase privé du groupe de rock britannique ensemble. "Je suis fan depuis toujours", nous confie Arnaud, 32 ans, juste avant la prestation énergique de la bande à Matthew Bellamy pour leur Will Of the People Theatre Tour. "Le déclic est venu quand je suis rentré de ma seconde rhéto aux États-Unis. J'avais 19 ans et la chanson 'Time is running out' ("Le temps presse", en français dans le texte) a été un choc. J'avais 19 ans." Et son frère de 25 ans, Louis, d'acquiescer. "Moi, c'est depuis le début des années 2000", explique celui qui voyait Muse en live pour la première fois. "Cette passion vient aussi de mon frère, elle s'est amplifiée avec lui."

Les deux frangins ont été notamment impressionnés par les lieux. Un théâtre, à la décoration royale, pour une acoustique qui déménage (surtout sur le tonitruant "Psycho" de Rage Against The Machine).

Muse dans un théâtre et assis, ça peut paraître bizarre mais le public était debout après seulement trois morceaux. "Il était même en délire !", lancent Arnaud et Louis qui ressentaient déjà lors des prémices que l'ambiance ressemblait à un final de concert. Ou quand la magie Muse opère, entre pogos dans la fosse, notes de piano improvisées ou solos de guitare illuminée et les VIP presque debout sur leur siège.

Bref, des fans aux anges après une heure et demie de concert (de Hysteria à Starlight en passant par "Supermassive Black Hole" ou "Compliance") sans fausse note pour la bande à Bellamy. "J'ai été surpris qu'il balance sa guitare à terre et qu'il la casse au sol", conclut Arnaud, fan du final sur "Knights Of Cydonia" à l'harmonica (hommage à Ennio Morricone). "Un show de ouf, une soirée de dingue et un voyage au top ! Franchement, ils savent mettre l'ambiance malgré la petite salle. Merci à La DH pour ce concours au top de chez top !"

Les deux frangins ont pu aussi profiter de la vie nocturne et de la journée du lendemain à Amsterdam.