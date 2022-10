L’organisateur du frauduleux Fyre festival veut revenir en force : "Je travaille sur un projet plus fou et plus grand"

Vous souvenez-vous de Billy McFarland ? Probablement pas. Pourtant, cet homme d’affaires a escroqué des milliers de festivaliers avec le "Fyre Festival". Lui et son associé Ja Rule voulaient organiser la “plus grande fête qui n’a jamais eu lieu”. Ce qui s’est avéré être un fiasco total sur l’île des Bahamas.

Les logements promis n’étaient pas terminés tout comme l’ensemble des infrastructures de l’événement. Ce qui a engendré des bagarres, des vols et les concerts annulés. Des milliers de festivaliers qui avaient pris leur billet se sont donc sentis floués. Cette histoire avait également débouché sur un documentaire Netflix en janvier 2019 pour expliquer la réalité du terrain et le fiasco total de l’événement.

Un chaos qui a coûté de l’argent mais surtout la liberté à Billy McFarland. En 2018, il avait plaidé coupable d’escroquerie et avait écopé d’une peine de six années de prison. Il avait également été condamné une seconde fois à cause d’un système de vente frauduleux de tickets qu’il avait mis en place… pendant sa liberté sous caution. En tout, il aura finalement purgé quatre ans sous les barreaux.

Sorti de prison il y a quelques mois, le bougre ne semble pas vraiment dégoûté par ces différentes expériences. L’homme d’affaires a annoncé qu’il travaillait sur un projet encore plus fou et plus impressionnant que le tristement célèbre "Fyre Festival".

Dans une vidéo TikTok, il admet tout de même avoir commis des erreurs. “J’ai eu tout le temps pour y réfléchir, et je pense que le moment est venu de me racheter auprès de tout le monde”, a-t-il commencé. Avant d’annoncer la nouvelle : “Vous l’avez peut-être deviné, mais je travaille sur quelque chose de nouveau. Cette fois, c’est un peu plus fou et beaucoup plus grand que tout ce que j’ai essayé auparavant.”

Cela promet…