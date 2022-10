Patrick Samoy, monsieur “Bailando”, est aussi l’auteur de l’hymne du Standard !

"Je leur ai fait deux tubes à l'époque, 'We are the best' et 'Viva Standard', nous glisse le DJ de la Cité ardente. C'était un peu les derniers morceaux de l'époque CD. C'est assez marrant. Ils avaient pensé à moi car je suis liégeois et que je connaissais bien Pierre François, ancien CEO du club, avec qui je fréquentais le même club équestre."

Liège et… sa communauté espagnole, d'où le titre "Paradisio" (Patrick Samoy est issu d'une famille ouvrière et militaire donc "Paradisio" est "un dérivé de paracommando en plus branché") ou "Bailando" (influence de ses années clubbing à Ibiza) pour son groupe pop dance à succès devenu aujourd'hui patrimoine francophone.

Le voilà de retour une nouvelle fois chez lui, au Forum de Liège ce 27 octobre, avec "Génération 10 qu'on aime". "L'émission de RTL s'enregistrait dans la discothèque Palladium où je mixais. J'ai connu la genèse du truc pour y participer après. J'ai fait les remixes de Benny B, Carmina Burana et tout était une inspiration de 10 qu'on aime. C'était une émission carrefour dans le relationnel de l'industrie belge."