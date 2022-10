Natasha Saint-Pier évoque la maladie de son fils, un déclic: "On voit les choses de manière totalement différente"

Une carrière "fortement dirigée" dès son plus jeune âge, déplore l'interprète de "Je n'ai que mon âme". "On est victime de notre premier tube. Si ton tube est de la variété, on va t'attendre là-dedans. Et la maison de disques aussi car ils ont gagné beaucoup d'argent. Ce qui est très compliqué à combattre car il y a cette dualité entre : c'est mon métier, je gagne ma vie mais c'est aussi ma passion et il faut que j'assouvisse mes envies. Il y a donc un moment où il faut prendre du recul et savoir dire stop !" Outre la pratique du yoga et le milieu du disque, c'est la maladie de son fils qui a été le déclic. Atteint d'une malformation cardiaque, Bixente a dû subir une intervention à cœur ouvert à 7 ans. "Forcément, la terre arrête de tourner autour de son nombril. On voit les choses autrement et on pense avant tout à l'avenir de son enfant. Puis, j'ai approfondi les études de yoga comme le yoga sutra, mon enfant malade et… je vieillis aussi ! Entre mes débuts à 14 ans, ou j'étais très facile à diriger, ma crise d'ado je l'ai faite dans ma vingtaine à la télé devant tout le monde. Mes défis, débats et contradictions n'étaient donc pas avec mes parents mais avec la maison de disques devant moi. Mon côté rebelle s'est réveillé là."