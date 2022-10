Accueil Medias Musique Natasha Saint-Pier: “Le pape Pie X est mon aïeul mais je ne suis pas une missionnaire” Reconvertie dans les chansons spirituelles, Natasha St-Pier se confesse sur son nom prédestiné. Pierre-Yves Paque ©MAXPPP

C'est très très drôle parce qu'un jour, j'ai fait ce même constat : mon premier tube est 'Je n'ai que mon âme'. Après, il y a eu 'Un ange frappe à ma porte', l'album sur Thérèse de Lisieux et aujourd'hui celui sur Jeanne D'Arc, confie Natasha St-Pier, qui sera en tournée dans nos églises du 24 au 27 novembre (Verviers, Avin - près de Hannut, Beauraing et Ciney). Je dis donc à mon conjoint : c'était destiné ! Il me répond...