"Évidemment", le duo Angèle-Orelsan, est une bombe

Le titre figure sur la réédition de Civilisation et sera sur celle de Nonante-cinq d'Angèle. On tient le tube de l'automne.

Depuis minuit, la réédition du dernier album d'Orelsan est disponible sur les plateformes d'écoute en ligne. Intitulé Civilisation perdue, il propose dix titres qui s'ajoutent à ceux de Civilisation. Parmi ceux-ci, "Évidemment", le duo qu'il a enregistré avec Angèle.

Il y a un an, la DH vous révélait l'existence d'un duo entre le rappeur français et la Bruxelloise. La confirmation est venue par le biais de la saison 2 de Montre jamais ça à personne, le documentaire sur le making of de Civilisation. À cette occasion, Orelsan révélait pourquoi le morceau n'était pas présent sur son disque : il a mis trop de temps à le finaliser, il n'était plus possible pour Angèle de l'enregistrer vu son agenda.

Nous avons donc écouté attentivement “Évidemment”. Passé le premier couplet avec son riff de guitare acoustique chanté exclusivement par Angèle, qui ne nous a pas accroché, la suite est d’un autre acabit. Il faut l’avouer, dès qu’Orelsan entre en piste, c’est une autre affaire.

Il y a d'abord ce refrain catchy à souhait et lourd de sens. On entend le rappeur distiller son texte : "Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre", "Tu vas tomber, il faudra se relever", "Si c'était facile, ça se saurait." Autant de phrases qui font écho aux doutes qu'il exprime dans Montre jamais ça à personne saison 2.

Il enfonce le clou dans son couplet : "J'ai commencé, j'étais nul/J'ai mis 20 ans pour ne plus être un perdant/Je peux le redevenir en moins d'une minute". Il poursuit : "Y'aura des requins, des démons, des sirènes/Y'aura des fautes, des trahisons, des migraines/Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends". C'est son quotidien d'artiste qu'il expose avant de livrer le secret de la réussite qui n'en est pas un : "Il n'y a pas de cheat code/Crois pas leur arnaque/Que du travail, un peu de chance et du karma". À méditer tant il a bien résumé la chose. "Même le bonheur c'est sympa mais c'est pas stable/C'est juste une pose entre deux trucs qui se passent mal", constate-t-il. Il n'y a pas, la plume d'Orelsan est une des plus efficaces et pertinentes du moment. Si pas la meilleure, tout simplement.

Et Angèle dans tout ça ? Passé le premier couplet, le duo fonctionne parfaitement, en particulier sur le refrain qui rappelle par moments l’ambiance de “Fever”, le titre qu’elle a enregistré avec Dua Lipa.

Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, “Évidemment” est taillé pour être le tube de l’automne dont on attend à présent le clip vidéo.

Rappelons que la chanson figurera aussi sur Nonante-cinq, la suite, la réédition de l’album d’Angèle à paraître le 18 novembre.

Quant à Orelsan, il sera en concert en Belgique les 4 et 5 novembre prochain, au Palais 12 de Bruxelles. Ne cherchez pas de places, c’est archicomplet depuis longtemps…