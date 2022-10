Le Million dollar quartet: Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash et... Jeery Lee Lewis réunis pour une jam!

Le 4 décembre 1956. Ce jour-là, Carl Perkins, l’homme qui, un an plus tôt, avait créé le célèbre "Blue suede shoes", enregistre une chanson, "Matchbox", au studio Sun. Jerry Lee Lewis, qui n’a pas encore eu ses hits mondiaux, est payé pour l’accompagner au piano. Le célébrissime Johnny Cash est présent dans le studio : il est venu en ami.

Le Sun Studio, s’il est légendaire, est minuscule. La porte s’ouvre : Elvis Presley ! C’est ici qu’il a commencé. Il vient juste dire bonjour. On s’embrasse. On rigole. Elvis demande à Jerry de se mettre au piano. Il joue le thème de Love me tender, puis ceux de Jingle Bells et White Christmas. Elvis commence alors Don’t be cruel. Les autres chantent avec lui. C’est un bœuf, quelque chose de totalement improvisé. Au total, 45 bouts de chansons. Pas mal de gospels. Là, Elvis et Jerry Lee, le petit débutant des quatre, chantent à deux parce qu’ils ont une éducation religieuse et les deux autres ne connaissent pas les textes.

Aucun n’est devant un micro. Mais Sam Phillips a lancé son appareil enregistreur. On donnera un nom à cet événement : le Million dollar quartet (le quartet qui vaut un million de dollars).

En 1986, pour les trente ans, Carl Perkins, Johnny Cash et Jerry Lee Lewis remettront ça dans le même Sun Studio. Cette fois, Roy Orbison remplacera Elvis Presley.