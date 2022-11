Le groupe Migos endeuillé: le rappeur américain Takeoff tué à 28 ans

De son vrai nom Kirshnik Khari Ball, l'artiste passait la soirée avec l'un des membres de son groupe vers 02H30 quand la police a été appelée pour des coups de feu dans un club de bowling avec une personne décédée, selon TMZ.

Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées.

Le site TMZ a même diffusé des captures d'écran de la scène de crime où l'on distingue un corps allongé sur du carrelage et plusieurs personnes à son chevet.

Né le 18 juin 1994, Takeoff était connu pour faire partie du groupe de rap Migos avec son oncle Quavo et son cousin Offset, aujourd'hui marié à la rappeuse américaine Cardi B.

Le groupe Migos, originaire d'Atlanta, s'est fait connaître en 2013 avec son tube "Versace" que le rappeur canadien Drake avait remixé.

Mais c'est le titre "Bad and Boujee" en 2016 qui les propulse en tête des charts grâce à la société de production de hip hop Coach K qui a popularisé le rap venu du sud des Etats-Unis.

Leurs albums "Yung Rich Nation" (2015) et "Culture II (2017) des labels Motown et Capitol Records ont été des gros succès, suivis en 2021 par "Culture III" et leur tout dernier titre "Messy".