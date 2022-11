Selon The Economist, "All I Want for Christmas is You" lui rapporte chaque année une petite fortune.

Voici la somme que touche Mariah Carey pour "All I Want for Christmas is You"

On n’a pas encore fini de manger les citrouilles et de ranger les chapeaux de sorcières garnis de toiles d’araignée que, déjà, les décorations de Noël envahissent les magasins avec leur traîneau de ritournelles éternelles et entêtantes. En tête desquelles figure l’obsédant "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey. Une vraie bénédiction pour la diva de 53 ans, qui lui rapporte bien plus que les bonbons (ou les sorts) d’Halloween.

Selon une étude réalisée par The Economist, chaque année, lors des périodes de fin d'année, la diffusion massive de son tube de 1994 (eh oui, le temps passe vite, même quand on n'aime pas) lui permet d'amasser la bagatelle de 2,5 millions de dollars. De fameuses étrennes qui, mises ensemble, lui ont permis de gonfler son compte en banque de 70 millions de dollars en 28 ans. Sur une fortune estimée à 340 millions de dollars, ce n'est pas négligeable. Malheureusement pour nos pauvres oreilles, dans le cas présent, ce n'est donc pas le silence qui est d'or…