Louise Attaque : "On a su retrouver l’alchimie entre nous"

Louise Hermant

Ma grand-mère me disait qu'un anniversaire, ça se fête pendant un an", se réjouit Gaëtan Roussel. Déjà célébrés lors d'une salve de concerts gratuits en avril dernier, les 25 ans de Louise Attaque jouent les prolongations. Pourquoi se priver, après tout : le succès de leur premier disque reste exceptionnel. Il détient toujours le record de l'album rock le plus vendu en France. Le titre "J't'emmène au vent", lui, continue de faire des apparitions dans les classements d'aujourd'hui.

Mais, plutôt que de s'en tenir à une réédition, le désormais trio s'est retrouvé après six ans de pause pour composer un nouvel album, Planète Terre . Il n'est pas question, ici, de considérations environnementales, mais plutôt de relations humaines. "Pas se voir" dénonce l'indifférence face à la détresse de certains, "La Frousse" évoque le manque de confiance en soi, tandis que "Mon cher, aujourd'hui ma chère" touche à l'identité de genre. Un opus "retour aux sources" pour Gaëtan Roussel.

Vous vous êtes accordé plusieurs longues pauses durant votre parcours avec Louise Attaque. Une manière de continuer l’aventure sans se forcer ? De garder le plaisir de se retrouver ?

Louise Attaque est notre colonne vertébrale. Nous n'avons chacun qu'un groupe de musique, celui-ci. Il y a des chances que, régulièrement, on ait envie de se retrouver. Une longue pause permet que l'on parvienne à se conjuguer au présent, d'avoir de nouvelles choses à raconter. Se retrouver ne sert pas à gentiment regarder dans le rétroviseur, même si ça peut être très agréable et doux. Toute l'énergie qu'on a mise dans Planète Terre, on l'a trouvée dans nos autres projets, quand on est partis voir ailleurs. Les vases ne sont pas clos, ils sont communicants. Ces retrouvailles ont été tendres et studieuses.

Comment parvenez-vous à séparer vos projets, à être sûr de ne pas faire du Gaëtan Roussel sur du Louise Attaque ?

Je ne peux pas dire que c’est diamétralement opposé. Mais ce n’est pas non plus difficile. Se retrouver en tant que groupe oriente vers un état d’esprit, un choix, une intonation, un choix de notes. Ensemble, l’alchimie n’est pas la même qu’en solo, donc l’écriture non plus. On se connaît depuis 25 ans. Chacun a son histoire à raconter dans le groupe. J’ai été très heureux de retrouver Arnaud et son violon. Je n’utilise pas cet instrument, par exemple, dans ma carrière solo. Il est plutôt singulier et, là, il pourrait y avoir confusion des genres. Même si cela peut arriver à cause de ma voix et de mon écriture.

Vous faites d’ailleurs appel à un orchestre à cordes sur ce disque. Pour souligner davantage la signature du groupe ?

À partir du moment où chacun de nous trois a la sensation de pouvoir s’exprimer, Robin Feix avec sa basse, Arnaud Samuel avec son violon et moi avec ma voix, tout ce qui prolonge cette expression s’annonce le bienvenu. Il y a un solo de piano sur le premier titre, "Sortir de l’ordinaire", qui n’est pas coutumier pour nous. Mais cela fonctionnait. Et pour les cordes, elles sont plus proches de nous. On voulait qu’elles nous donnent de l’ampleur, plus de largeur. On espère que cela souligne surtout une certaine liberté dans le disque.

Vous vous êtes donné 25 jours pour écrire cet album. Pourquoi se donner une telle contrainte ?

On sait très bien que la contrainte bloque ou libère. Nous, ça nous a mis dans une situation où l’on devait rebondir et choisir vite. On a déjà vécu des moments où l’inertie était dingue, mais finalement ça s’est délayé dans le temps. On ne savait plus où on allait. Ici, je ne sais pas si on a fait les bons choix, mais on a été obligés d’en faire vite. On a pu rapidement retrouver ce noyau. Il faut un mouvement vers l’avant. En 25 jours, on a forgé l’ossature de toutes les chansons du disque.

Vous, les grands amateurs d’acoustique, avez penché pour des sonorités plus électriques cette fois.

Dans notre troisième album, À plus tard crocodile, il y avait aussi beaucoup d'électricité. Ici, ce n'était pas la volonté. C'était plutôt de retrouver nos systématismes, notre fluidité du début. Il s'avère que le son a penché un peu plus électrique qu'acoustique. Mais je trouve que ce disque est le plus proche du premier album dans la simplicité d'écriture et son approche plus directe. On a su retrouver l'alchimie entre nous. Il y a peu d'éléments dans ce disque. On ne voulait pas faire comme sur notre dernier, où il y avait des nombreuses pistes.

En concert le 22/03/2023 à Forest National (Bruxelles).