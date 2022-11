Arno réincarné… en rat

En effet, le regretté chanteur belge, décédé des suites d'un cancer le 27 avril dernier, avait doublé l'un des personnages de ce joli conte enfantin, éducatif et familial sur une souris très téméraire. Incarnant un rat aux allures de gros ours bourru, l'interprète des "Filles du bord de mer" et "Les Yeux de ma mère" s'avère finalement attachant et le cœur sur la main. Tout comme Arno qui lui prête sa voix, son accent inimitable et quelques vannes succulentes. Bref, un moment aussi bluffant et émouvant, autant pour les grands que nos petites têtes blondes. D'autant qu'on y retrouve aussi la voix d'Alice on the roof, chanteuse et amie d'Arno, dans le personnage du lapin.