Lost Frequencies et ses secrets d'un bon dj set: "Je ne peux pas ne pas jouer 'Are You With Me'"

"Alors, j'ai deux sets différents", confesse Lost Frequencies, artiste belge le plus écouté au monde qui nous a reçu dans ses propres studios. "Donc, j'ai le DJ set que je fais d'habitude à Tomorrowland ou en Dj set, comme en club, etc. Là, souvent ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai une intro qui sera un peu la chanson du moment, ou bien mon single de l'année précédente, ou j'ai fait une version alternative. Et puis de là, je regarde les tonalités des chansons et j'essaie de construire mon set par rapport aux tonalités. Bien sûr aussi, à un moment donné, s'il y a vraiment des chansons que je préfère mettre au début de set, etc. Parce que ce sont des chansons un peu d'intro et de mise en place pour ceux qui ne peuvent peut-être pas me placer. J'aime bien mettre un peu les hits qui sont reconnaissables aussi au début pour que les gens voient qui je suis. Parce que parfois sur un festival, quand il y a tout un line up, c'est bien un peu de mettre les points sur les i. Mais souvent j'aime bien avoir une chronologie d'un point de vue tonalité. À la moitié du set" Where Are You Now". Vers la fin du set "Are You With Me". Elle est toujours dedans, je ne peux pas ne pas la jouer. Je trouve que c'est vraiment un kif d'avoir les chansons qui se mixent vraiment bien l'une dans l'autre, avec les voix qui sont au-dessus des instrumentales. Je trouve ça vraiment super chouette. Et donc, ça, c'est pour le DJ set."

Quelle est la différence avec le live show de ce samedi soir à Forest National ?

“De nouveau, je travaille sur une intro et une outro. Ce sont quand même les parties les plus importantes pour moi. Et puis, entre les deux, il y a toutes des chansons que j’aimerais vraiment bien mettre dedans. Mais là, par exemple, la set liste pour le live show que je vais faire dans la tournée qui arrive, je l’ai encore changée il y a deux jours. Les gars de la technique, ils deviennent dingues parce qu’on a tout programmé avec les lumières, etc. Mais on a fait des groupes et je change les groupes de côté. Je les mets un peu avant et je change, etc. Je voulais encore faire une partie avec une chanson où j’allais faire tout un truc tout seul à l’avant avec un truc technique et machin. Mais tout compte fait, j’ai commencé ça, il y a dix jours, et puis j’avais rajouté ça, il y a dix jours, et puis, tout compte fait, je l’ai enlevé parce qu’on n’avait plus le temps. Donc oui, c’est… Parfois, il y a beaucoup de créativité et il faut un peu se décider. Mais pour le live show, vu qu’on est une grosse équipe, j’essaie de prendre le feed-back de tout le monde parce qu’il y a aussi le chanteur qui vient sur scène, il y a les musiciens, et souvent ce sont quand même des gars qui ont de chouettes oreilles, des chouettes feed-back. Il y a les gars du son qui sont là, qui font aussi le son pour Netsky ou pour Oscar and The Wolf. On répète avec eux. Alors, eux aussi ont des feed-back pour des arrangements ou des trucs du style. Alors aussi, j’essaie de m’adapter parce que… Surtout quand c’est un feed-back constructif, j’essaie de voir ce qui est possible et si j’aime bien ou pas. Et donc, j’essaie de garder les oreilles ouvertes.

Quand vous sentez que vous perdez la foule, quelle est la chanson que vous utilisez pour rebooster cette dernière?

J’ai assez de chance que, quand même, cet été, j’ai été souvent headliner, co-headliner sur des festivals, etc. Donc, c’est quand même le moment un peu clé du festival. Donc, les gens sont là en train de faire la fête. J’ai vraiment la chance de ne plus avoir ce genre de problèmes comme j’avais avant, peut-être quand j’étais en upcoming. Alors, je passe les chansons. Donc, j’ai ma playlist qui est en ordre, vraiment toutes des chansons qui sont en même tonalité qui descendent et ça s’enchaîne. Et puis, quand je vois que peut-être que le rythme auquel je mixe est un peu lent, alors, je passe quelques chansons et je joue les chansons fortes. Et si c’est un public plus commercial, alors, je vais jouer les chansons… des remix que j’ai faits, par exemple de Kungs, de “Never Going Home”. Ou bien, je vais enchaîner plus rapidement sur mes singles à moi, qui sont assez gros, pour avoir l’attention et que les gens puissent chanter et danser. Mais si un public un peu plus club, un peu plus électro, je vais peut-être essayer de passer des chansons qui ont un peu trop de vocal et surtout prendre les chansons qui ont des séquences plus électroniques. Je m’adapte un peu aux envies. Et du coup, parfois, c’est un peu compliqué, si j’ai un peu un mix des deux dans la foule. Alors, je joue juste mes chansons. Parce que souvent dans mes chansons, j’ai la version originale. Et puis derrière, j’ai fait des versions de luxe qui sont des versions un peu plus club. Et souvent, j’ai fait un mashup des deux. Donc, ça va de l’original à la deluxe et du coup, j’ai les deux.”

Quelles stars sont déjà venues ici dans votre studio privé bruxellois ?

“Il y avait Average Rob avec qui on a fait la chanson “Zaddy”. J’ai pas mal d’artistes upcoming belges que j’invite ici pour un peu discuter. Il y avait R.O, Funky Fool. Là, maintenant, je suis en train de penser à quelques artistes que j’ai envie d’inviter pour venir voir un peu, pour avoir un workflow, pour être avec eux en studio et pour pouvoir parler. Et sinon, j’ai pas mal de gens qui voulaient louer le studio. Mais, au début, j’ai dit qu’il allait être loué. En fait, je suis un peu trop protecteur de l’endroit. Et aussi, ça veut dire qu’il y a quelqu’un qui doit être présent ici. Et à part moi et mon meilleur pote qui produit aussi un peu et qui connaît le studio, si lui n’est pas là, en fait, il n’y a personne qui peut être là pour un peu guider dans l’espace. Et du coup, c’est compliqué. Donc, j’ai préféré ne pas vraiment louer le studio. À part si mon pote est présent, je veux bien le faire. Mais sinon, c’est compliqué. Donc, pour l’instant, c’est “mostly me”.”