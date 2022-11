Cloudie, un univers pop et coloré

On va où ?" est le premier single de Cloudie, jeune liégeoise de 24 ans qui propose une pop fraîche dans laquelle se mêlent des sonorités urbaines, folks et un soupçon de variété. Ne vous fiez pas aux couleurs girlie du clip vidéo qui accompagne le titre. Sous ses dehors de petite fille bien sage, Cloudie étale un catalogue de sentiments qui passe allègrement de la joie à la douleur en passant par la tristesse. Son univers pop, coloré et rêveur est teinté de nostalgie précise sa biographie. On ne peut être plus juste.

Si Cloudie fait ses premiers pas "discographiques" avec "On va où ?", elle a déjà un sérieux bagage derrière elle. Formée au chant lyrique à la maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège dès l’âge de six ans, elle pratique aussi la guitare et le clavier. Mais c’est en autodidacte qu’elle s’est lancée dans la composition et la production.

À 15 ans, elle partageait déjà des reprises sur les réseaux sociaux avant de participer à la 4e saison de The Voice Belgique et d'intégrer The Keywild's, groupe pop-rock liégeois qui a notamment participé aux Tremplins des Solidarités à Namur.

Côté sources d'inspiration, elle affiche un joli tableau de chasse. En tête de liste figure Billie Eilish et ça s'entend. Mais aussi d'autres Américaines comme Bea Miller, ex-participante de X Factor outre-Atlantique, et Sasha Sloan qui a tout de même écrit pour Camila Cabello et travaillé avec Kygo et Charlie Puth.

La jeune auteure-compositrice-interprète et productrice n’a cependant pas que les oreilles rivées sur les États-Unis. Elle a le bon goût d’écouter aussi ce qui se fait chez nous, sur le Vieux continent. Angèle et Louane ne lui sont pas indifférentes, de même qu’Orelsan et Poupie. Des univers bien trempés et de sérieuses références s’il en est.

En tout cas, "On va où ?" fait partie de ces titres qui vous rentrent dans la tête et n'en sortent plus par après grâce à une production bien ficelée, un refrain catchy et une voix qui l'est tout autant. De quoi patienter en attendant le premier EP de CLoudie, Alter Ego, dont la sortie est annoncée pour cet hiver, soit au début de l'année 2023. Il contiendra six titres composés, écrits et coproduits par Cloudie.

Pour découvrir l’univers de cette jeune Liégeoise, rendez-vous sur LN Radio du lundi 7 au dimanche 13 novembre puisque son single est la découverte belge de la semaine. Sans oublier l’interview proposée le vendredi à 14 h 30 et le dimanche à 9 h 30, ou sur les réseaux sociaux de la station à toute heure du jour et de la nuit.