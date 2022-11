"On va tout faire péter!": quand Lost Frequencies fait trembler Forest National (Photos)

La tournée mondiale du dj bruxellois s'arrêtait ce samedi dans sa ville natale avant une seconde date à la Loto Arena d'Anvers samedi prochain. A 28 ans et même pas après 8 ans dans le milieu: "Where are you know" Lost Frequencies? Au sommet des charts et de Forest National

"Heureux d'être ici ce soir à la maison, balance d'emblée le dj bruxellois Félix De Laet, aka Lost Frequencies hier soir pour son live show à Forest National. On va tout faire péter! Êtes-vous prêts?"

Après une double première partie qui a bien porté son nom de chauffeurs de salle (avec Delta Vaults et The Magician), la suite fut un enchainement de (très) bons moments et morceaux en mode live show et non simple dj set. "Quelle ambiance!" entend-on crier dans une fosse pleine à craquer où l'on pouvait distinguer quelques calicots clin d'oeil à la set list de Félix De Laet comme "C'est moi ton Chemical High!"

Entouré de ses musiciens et chanteurs, celui qui s'autoproclame fan de drum and bass a mis littérallement le feu (lance-flammes et pyrotechnie brûlante) avec ses instruments, son light show et son décor mouvant -qui donnait l'impression d'être au coeur d'une abbaye- et presque biblique avec ses nouveaux et anciens morceaux (vous avez dit 'tubes'?): Where are you know? "Rise", "Crazy", "Beautiful Life", "Melody", "Sun Is Shining", "Reality". Sans oublier, notamment, un mix très remarqué sur le Flou d'Angèle. Pour rappel, avant même la sortie de son premier album, Lost Frequencies cartonnait déjà avec ses tubes. En 2014, "Are You With Me" occupait par exemple la première position des charts dans 18 pays, y compris au Royaume-Uni, où encore aucun artiste belge n'avait réussi une pareille performance. Le jeune Bruxellois est ainsi passé d'artiste belge à star internationale (et le Belge le plus écouté dans le monde aujourd'hui!). Lost Frequencies a même eu son petit instant émotion, hier soir à Forest National.

"C'est dingue que je fasse ces chansons tout seul dans mon studio et que je me retrouve ici dans ma ville, ma capitale, pour les jouer." Lost Frequencies donne encore rendez-vous à ses compatriotes le 12 novembre à la Loto Arena d'Anvers. Tickets via livenation.be.

