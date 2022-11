"On va tout faire péter!": quand Lost Frequencies fait trembler Forest National (Photos)

La tournée mondiale du dj bruxellois s'arrêtait ce samedi dans sa ville natale avant une seconde date à la Loto Arena d'Anvers samedi prochain. A 28 ans et même pas après 8 ans dans le milieu: "Where are you know" Lost Frequencies? Au sommet des charts et de Forest National