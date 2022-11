Peter Gabriel en tournée en Belgique en 2023

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Cela fait 14 ans que Peter Gabriel ne s’est plus produit en dehors des frontières nord-américaines. Autant dire que cela fait longtemps que les fans, Européens notamment, s’impatientaient de le retrouver. Bonne nouvelle, le chanteur vient d’annoncer une tournée mondiale dans la foulée de la sortie d'un nouvel album à venir, i/o.

Vingt-deux dates sont programmées sur le Vieux continent et Peter Gabriel se produira bien en Belgique. Rendez-vous le 6 juin 2023 pour un concert qui sera donné au Sportpaleis d’Anvers. Cette tournée baptisée Back to Front Tour célébrera l’album So dont est notamment extrait le tube "Sledge Hammer".

Mais l’artiste ne se contentera pas d’interpréter les titres de ce disque majeur. Il proposera aussi des nouveautés à venir sur i/o et quelques raretés extraites de son vaste catalogue. Des surprises sont au menu, qu’on se le dise.

Pour cette tournée, Peter Gabriel sera accompagné de Tony Levin, David Rhodes et du batteur Manu Katché.

"Cela fait longtemps (qu’on ne s’est pas vu) et je suis entouré de pas mal de nouvelles chansons. Je suis excité de les prendre sous le bras pour les faire tourner. Je suis impatient de vous retrouver", déclare-t-il dans le communiqué de presse qui accompagne l’annonce de sa tournée européenne.

La mise en vente des tickets aura lieu ce vendredi 11 novembre à partir de 10 heures via le site www.livenation.be. Il est à noter qu’il y a des places pour toutes les bourses. Si hors package spécial, les plus chères sont affichées à 168,51 euros, les moins onéreuses sont à 55,38 euros. Les autres prix sont : 78,91 euros, 90,10 euros et 123,71 euros.

Pour les packages par contre, il faut un portefeuille nettement mieux garni : le Gold Ticket Package est à 374,50 euros, le Silver Ticket Package est à 324,50 euros et le Bronze Ticket Package est à 299,50 euros.