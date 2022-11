Accueil Medias Musique Atteint d’une leucémie, Nicolas Peyrac donne de ses nouvelles À 73 ans, la santé du chanteur et romancier préoccupe. Il a accordé une interview à France Dimanche. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. Éclipsant ses chansons phares pour faire la part belle à ses engagements, Nicolas Peyrac a séduit. ©ÉdA

En juin dernier, Nicolas Peyrac sortait son nouveau roman, le quatrième : Sans oublier qu’un jour on s’est aimés. Depuis 2013, on le sait atteint d’une leucémie, un cancer du sang qui attaque les cellules du système immunitaire. Interviewé par France Dimanche, le chanteur et romancier de 73 ans donne de ses nouvelles. “Je suis...