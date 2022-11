Accueil Medias Musique Axel Bauer au firmament avec "Ici Londres" Le Français a signé un des albums de l’année et pourtant, celui-ci est sorti dans la discrétion en Belgique en début d’année. Il serait dommage de passer à côté. Rencontre avec un personnage très singulier de la scène musicale française. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. Axel Bauer remet les guitares à l'honneur et ça fait un bien fou! ©LP / Fred Dugit / PHOTOPQR

Si le nom d’Axel Bauer n’évoque chez vous que les souvenirs des tubes "Cargo de nuit" (1984), "Éteins la lumière" (1992) et "À ma place" (2001) en duo avec Zazie, ou encore le parcours de son fils Jim dans The Voice en France, c’est que vous n’avez pas encore écouté Radio Londres, son septième album paru en janvier dernier. Difficile de vous jeter la pierre tant il est sorti dans la discrétion chez nous. Pas l’ombre d'une promotion ou presque. C’est qu’Axel Bauer n’a pas d’agent en Belgique en ce moment. Et c’est fort regrettable car ce disque vaut le détour. Bien plus que ça même. À 61 ans,...