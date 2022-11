Michel Sardou : "Je me suis dit que je suis un con. Ça me manque, ça me fait plaisir de retrouver mon public"

Michel Sardou l’a confirmé en personne dimanche soir dans le 20 h 30 le dimanche de Laurent Delahousse sur France 2. "Oui, c’est reparti." Le chanteur repart en tournée. Un dernier tour de chant pour dire merci à son public alors qu’il avait juré ne jamais revenir sur scène pour donner de la voix. Depuis la semaine dernière et des propos relayés par Le Parisien, il était question de menaces de sa femme pour qu’il redonne des concerts. Il a évoqué cela très brièvement dans l’entretien qu’il a accordé en télévision dimanche soir. "J’avais tout prévu sauf ma femme. Anne-Marie me l’a joué très finement", a-t-il dit. "Je crois qu’elle pensait que je m’ennuyais, qu’il était temps que je me remue un peu alors que pas du tout."

Mais on comprend très vite que ce n’est pas le seul élément qui a conduit Michel Sardou à ravaler sa promesse. Il a aussi parlé du spectacle consacré à ses chansons. Là aussi, c’est sa femme qui l’a emmenée voir cette comédie musicale. C’était à Caen. "C’est la première fois que je vois mes chansons de la salle, avec le public. Car je n’écoute jamais mes chansons. Je choisis la prise qui convient quand je les enregistre et après, je ne les écoute plus jamais. En voyant cette petite comédie musicale qui tourne autour de mes chansons, j’étais au milieu du public. Et j’entendais les gens parler des chansons. Ils ont chacun leur préférée, pourquoi il change les paroles de celle-là, etc. J’ai trouvé que c’était une ambiance très sympa qui me manquait de les voir en face de moi."

Michel Sardou ne le cache pas, ce retour lui fait plaisir. Mais avant de retrouver son public, il va devoir sacrifier à l’effort. D’abord celui de retrouver la forme physique. "Moi qui suis un grand bouffeur, je regarde mon assiette et c’est une punition divine. Et d’ajouter : "Il faut que je refasse ma voix. Ce qui a fait de moi ce que je suis devenu, c’est que j’ai une grande voix. J’ai une grande tessiture de voix. Or, avec l’âge, ça baisse. On gagne en graves ce qu’on perd en aigus. Ça arrive à tout le monde. Donc, je retravaille ma voix."

La tournée commencera le 3 octobre 2023 et s’achèvera le 16 mars 2024 à La Défense Arena à Paris. Deux dates sont programmées en Belgique, le 10 et 11 octobre. Les places sont en vente sur www.ticketmaster.be.