Céline Dion sur le retour ? "Elle va revenir avec une voix peut-être encore plus belle"

Absente depuis des mois et des mois pour des raisons, ayant dû suspendre une partie de sa tournée Courage World Tour, Céline Dion inquiète ses fans. Le bout du tunnel serait cependant en vue pour la star. Selon le site Purecharts, elle préparerait un nouvel album en français. La chanteuse serait à la recherche de textes et plusieurs de ses collaborateurs auraient confirmé travailler sur le projet. Qui écrira pour la Canadienne ? Mystère. En 2016, pour Encore un soir, son dernier album en français, elle s’était offert le gratin : Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Vianney ou encore Grand Corps Malade. Avec un carton à la clé : 800 000 albums vendus.

Avant ce disque, Céline Dion est attendue sur un autre projet : L’Héritage, Goldman 2, soit le second volet de l’hommage rendu en musique à Jean-Jacques Goldman qui lui avait signé le phénoménal D’eux. Céline Dion aurait donc retrouvé sa voix ? Rien ne le prouve puisque pour ce disque, ce sont des prises de 1995 qui ont servi à réaliser le titre “La mémoire d’Abraham” extrait de D’eux.

Autre échéance : février 2023. C’est à cette date que Céline Dion doit normalement reprendre son Courage World Tour à Prague. Sur TF1, Laurence Pieau, coauteur du livre Céline Dion, la vraie histoire, a dévoilé ce que l’ORL de la star – qui a aussi été celui de France Gall et celui de Beyoncé – lui a confié. Selon lui, les problèmes de voix de Céline Dion sont dus à “un stress psychosomatique car la dernière décennie a été particulièrement dure pour elle, notamment avec le décès de ses deux piliers, son mari René et sa mère Thérèse”. Si physiquement elle ne va pas bien, son médecin se montre confiant mais si... “Céline va revenir avec une voix peut-être encore plus belle parce qu’elle sera encore plus dans l’émotion. Dire qu’elle aura la même voix qu’on lui a connue quand elle avait 30 ans, c’est non. Peut-être que la tessiture sera différente, mais ce qui compte, c’est l’émotion que vous mettez dans cette tessiture”.