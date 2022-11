Bonne nouvelles pour les fans: Renaud de retour en concert en 2023 !

L’idée de remonter sur scène, Renaud la balayait du revers de la main depuis la fin de son Phénix Tour triomphale malgré une voix qui avait, reconnaissons-le, perdu de sa superbe. Mais voici qu’en cette fin d’année, il prend tout le monde de court en annonçant sur Instagram une tournée intitulée Dans mes cordes. Coup d’envoi des hostilités – musicale, s’entend ! – le 14 janvier à Avignon.

Pour l’occasion, Renaud sera accompagné par son ami de longue date Alain Nanty et par un ensemble à cordes. D’où l’intitulé de la tournée, bien entendu. Les concerts sont annoncés intimistes.

Le chanteur ne fait pas les choses à moitié. Ce n’est pas une tournéeke qu’il propose. Il y a 40 dates annoncées sur le site https://tickets.fimalac-entertainment.com. Dont plusieurs en Belgique ou près de nos frontières.

Deux concerts sont programmés au Théâtre Royal de Mons les 7 et 8 février. Idem à Lille les 20 et 21 du même mois. Une étape au Casino de Mondorf au Grand-Duché de Luxembourg le 18 mars. Retour en Belgique au Forum de Liège les 21 et 2 mars et un arrêt par Metz le 25 qui suit, avant de venir poser ses valises au Cirque Royal de Bruxelles les 22 et 23 mai.

Le final est programmé aux Francofolies de La Rochelle les 14 et 15 juillet, sans oublier deux Olympia les 30 et 31 mai.