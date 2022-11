Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Comment les plus grands rappeurs ont spolié un musicien wallon

C’est l’histoire de David contre Goliath. Un tout petit David, le Belge Francis Weyer alias Francis Goya, compositeur et guitariste, face à un gigantesque Goliath, l’industrie du disque représentée par les maisons de disques Universal et Sony et d’éminents noms entre autres du rap. L’enjeu : au bas mot des millions...