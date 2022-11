Laurie Peret signe l’hymne de la Coupe du monde que le Qatar aurait préféré ne jamais entendre…

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Il n’y a pas à dire, la Coupe du monde de football au Qatar a soulevé des polémiques à tous les niveaux. Y compris celui de la musique. Combien d’artistes disent avoir été sollicités pour se produire sur place et avoir refusé ? Un paquet. Parmi ceux-ci figurent Dua Lipa et Rod Stewart à qui il aurait été proposé un gros chèque de plus...