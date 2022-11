Michel Sardou et Johnny Hallyday ensemble au Forum de Liège le 3 décembre

Michel Curvers et Thierry Luthers accueillent sur scène Pierre Billon, ami et parolier des deux stars françaises

ll est d’étonnants hasards. Quelques jours après l’annonce de l’improbable come-back de Michel Sardou sur scène (ce sera en 2023), voici le même Sardou (enfin Michel Curvers) associé à Johnny Hallyday (enfin Thierry Luthers) pour un soir au Forum de Liège. Un concept inédit pour réconcilier fictivement ce duo mythique brouillé avant la disparition du taulier.

" Ils se sont brouillés à la suite d’un mot un peu stupide de Michel Sardou, raconte Thierry Luthers qui n’en est pas à son premier Forum en tant qu’artiste. Comme le dit souvent et poétiquement Sardou, ils se réconcileront là-haut…”

En attendant, c’est sur terre et à Liège que le tandem va se (re)former pour un soir.

“ Le concept vient de mon producteur qui est aussi mon cousin. Michel Curvers est également un ami d’enfance et il interprète à merveille Sardou. La cerise sur le gâteau, qui m’émeut réellement, c’est la présence de Pierre Billon qui a été ami, parolier et producteur des deux chanteurs. Nous avons déjeûné il y a deux mois avec lui. Il a porté le cercueil de Johnny, a effectué sa fameuse dernière randonnée à moto aux States. Il a écrit les paroles de “J’ai oublié de vivre “ et je vais avoir l’occasion de la chanter en duo avec lui. Cela me donne des frissons.“

L'affiche du spectacle Sardou-Johnny le 3 décembre ©DR

Pour la petite histoire, Michel Sardou et Johnny Hallyday ne peuvent se départager dans le coeur des fans liégeois. Ils ont rempli le Forum à onze reprises chacun avant de migrer vers des salles plus spacieuses voir même des stades pour Johnny.

Covid oblige, les spectacles de Thierry Luthers ont été mis en veilleuse mais c’est reparti.

“ J’aurais quand même réussi à faire une quarantaine de dates en 2022 et certaines sont déjà signées en 2023. “

Sardou-Johnny ou Johnny-Sardou, selon que vous ayez une préférence, c’est quand même ce qui se fait de mieux en matière de chanson française. Le public ne s’y trompe pas. La prévente fonctionne très fort. Renseignements et billets : www.leforum.be