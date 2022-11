Mylène Farmer sidérée par l'époque actuelle: "Je pensais tout arrêter"

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Une interview de Mylène Farmer reste un événement tant la chanteuse les distille au compte-gouttes. Une semaine avant la sortie de L’Emprise, son nouvel album à paraître vendredi, elle se confie en exclusivité dans les pages du Journal du dimanche. Il y est question de la fin de vie, de Madonna, de littérature. Elle donne notamment des nouvelles de son ami Salman Rushdie, poignardé cette année. "Je suis heureuse qu’il ait survécu à cet acte barbare. L’idée qu’un homme libre de sa pensée soit condamné à se protéger toute sa vie pour avoir exercé son travail d’écrivain me révolte." Elle juge la thématique universelle : "Il y a une forme d’emprise dans tous les domaines où le libre arbitre, la libre-pensée sont mis à mal."

En revanche, dès que les questions deviennent plus personnelles, la chanteuse les esquive sans détour, arguant de sa liberté, de son choix de garder ses jardins secrets.

Elle lève tout de même un coin du voile sur ce qui attend ses fans dans quelques jours. Le titre de son disque fait référence à l’emprise que quelqu’un peut avoir sur quelqu’un d’autre. "Qui n’a pas croisé le chemin d’une personne dite perverse narcissique ? […] C’est un thème qui me bouleverse et me met souvent dans une colère noire", explique-t-elle. À propos de l’époque qui est la nôtre, elle dit : "Difficile de ne pas être sidéré par cette période où l’on assiste à la fin d’un monde." "Pendant longtemps, j’ai été incapable d’écrire un mot… Je pensais tout arrêter", confesse-t-elle.

À l’annonce de la tournée des stades qu’elle fera l’an prochain, avec un passage par le stade Roi Baudouin, beaucoup ont d’ailleurs pensé à un ultime tour de chant avant que le rideau se baisse définitivement. Il faut avouer que, comme elle l'a intitulée "Nevermore", il y a de quoi y penser. Mylène Farmer garde pourtant le mystère sur ce qui suivra. "Comment répondre à cette question ? Je vis dans le moment présent. Je refuse de me projeter, c’est une source d’angoisse terrible pour moi."