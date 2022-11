Patrick Bruel, passionné de football, croit aux chances des Diables rouges: "La Belgique n’a plus le seum !"

"Il y a toujours eu une relation privilégiée avec la Belgique, confesse Patrick Bruel, venu défendre son nouvel album Encore une fois sur LN Radio et à La DH. Un pays qui m’a toujours fêté, adopté et a toujours été là. On a eu des rendez-vous absolument extraordinaires et j’espère qu’il y en aura encore beaucoup." Fan du Standard de Liège et de la Cité ardente - il a été fait citoyen d’honneur de la ville - mais aussi de nos Diables rouges - dont il a déjà porté le maillot - il est avant tout un artiste engagé. La preuve avec les chansons de son nouvel album, parmi lesquelles le titre "On en parle". On en parle, justement, du Qatar et ses polémiques ? "Je trouve qu’on en parle trop tard, estime le chanteur de 63 ans. Si on devait en parler, il...

