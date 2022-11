Mentissa: "Pendant 'The Voice', je n'arrivais pas à accepter l'image que je renvoyais de moi"

En 2021, le talent de Mentissa était révélé au grand public grâce à The Voice, la plus belle voix sur TF1. Finaliste de la dixième saison du télécrochet , la jeune femme originaire de Denderleeuw en Belgique n’a peut-être pas remporté la victoire mais a tout de même tout gagné. Son premier singleécrit par Vianney, son coach dans l’émission, est devenu un tube. Si bien qu’il fut même le titre le plus interprété lors des castings de, en Belgique comme...