L'actrice et chanteuse Irene Cara, connue pour son titre "What a feeling", est décédée à l'âge de 63 ans

L'Américaine était surtout connue pour les titres des films "Fame" et "Flashdance" avec lesquels elle a marqué des succès majeurs dans les années 1980.

Irene Cara est décédée chez elle en Floride, a révélé son attaché presse. La cause du décès est encore inconnue.

Irene Cara est devenue mondialement célèbre du jour au lendemain au début des années 1980 pour son rôle de Coco Hernandez dans la comédie musicale "Fame", dont elle a également fourni la bande originale. Cela lui a valu à l'époque deux Grammy Awards.

Quelques années plus tard, elle a également chanté la chanson titre de 'Flashdance', également connue sous le nom de 'What A Feeling'. Cara a de nouveau reçu un Grammy pour cela et a même reçu un Oscar de la meilleure chanson originale. Cette chanson est également devenue un succès mondial. Elle a ensuite joué dans divers films et séries télévisées, mais son succès n'est jamais redevenu aussi grand. Ces dernières années, elle a vécu une vie isolée en Floride.