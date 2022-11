The Weeknd s’invite au stade Roi Baudouin

Il y aura du monde l’été prochain sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Avant Mylène Farmer, attendue le 22 dans l’enceinte bruxelloise, c’est The Weeknd qui pointera le bout de son nez. Le Canadien a dévoilé ce lundi les dates de sa tournée européenne et sud-américaine. Son After Hours Til Dawn Tour débutera le 10 juin à Manchester pour se terminer le 15 octobre à Santiago du Chili, avec une étape à Bruxelles le 11 juillet.

Voilà qui soulagera les fans qui l’avaient très mauvaise depuis l’annulation de ses concerts initialement programmés au Sportpaleis d’Anvers en janvier 2022 avant d’être repoussée les 28 et 29 septembre derniers. à l’époque, The Weeknd avait justifié la mise au placard de ces dates en raison des contraintes des salles de concert et de la demande pour plus de spectacle. Comprenez que les salles concernées n’étaient plus en mesure d’accueillir le show qu’il avait en tête pour la sortir de son nouvel album : After Hours Til Dawn.

The Weeknd annule son concert en pleine tournée, des fans le huent: "Cela me tue de le faire"

Ces annulations avaient laissé planer le doute chez les fans. Si le show de l’artiste était trop grand pour le Sportpaleis, allait-il vraiment venir en Belgique. Il semblait que non puisque les places avaient été remboursées. C’était sans compter sur le stade Roi Baudouin qui accueillera bien le Canadien en version show XXL.

Cette tournée célébrera les albums After Hours et Dawn FM parus respectivement en 2020 et 2022. elle aussi ancrée dans la technologie moderne puisque chaque détenteur d’un ticket recevra un NFT souvenir et aura également accès à une collection de NFT exclusive développée pour cette tournée par The Weeknd.

Les tickets pour cette date belge du 11 juillet seront mis en vente ce vendredi 2 décembre à partir de midi via www.ticketmaster.be. Précision importante pour ceux qui devaient assister aux concerts à Anvers de l’After Hours Arena Tour, ils sont prioritaires. Ils peuvent s’inscrire à une prévente via le lien suivant.

Les prix des places sont plutôt raisonnables dans le contexte actuel. Ils vont de 52,88 € euros à 139,28 €