La chanteuse vient de publier son premier livre de cuisine, “Tout”. Et l’interprète d’"Immortelle", passée par la case boulimie, nous dévoile ses recettes bien-être.

Le nouveau livre de Lara Fabian entre autobiographie et recettes de cuisine : “La nourriture peut avoir des bienfaits, mais aussi leur contraire"

”La sérénité, se sentir bien avec soi-même, bien s’alimenter et essayer d’avoir de bonnes pensées”, tels sont les secrets de beauté et de carrière de Lara Fabian. “C’est con, mais les pensées qui, parfois, nous traversent et nous rendent dingues, nous stressent,...