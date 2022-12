Axelle Red évoque son ami Renaud: “Il est toujours là, mais ça va toujours un peu moins bien”

Notre Grand Entretien avec Axelle Red, féministe dans l’âme et personnage aux multiples facettes: “Nous, les femmes, on a toutes fait des burn-out”

La chanteuse belge confesse toutefois ne pas l’appeler souvent et s’en justifie. “On a beaucoup d’affection l’un pour l’autre, mais ce n’est pas qu’on s’appelle toutes les semaines non plus… Quand quelqu’un ne va pas très bien, on a aussi cette question : est-ce que je vais l’appeler ? Mais quand je l’appelle, on parle tout de suite des choses concrètes et très vraies. La première chose qu’il m’a dite quand on s’est vus, aux Restos du Cœur : 'Tu sais que j’ai voté pour toi aux Victoires de la musique ?' Mais je n’étais pas nominée… Justement, me disait-il, je trouvais que tu devais et j’ai voté pour toi (sourire) ! C’est mignon.”

Et de conclure sur le Phénix qui sera bientôt de retour sur scène en Belgique. “On a toujours eu des choses en commun. Renaud, pour moi, c’est une personne forte, mais je sens qu’il ressent très fort les choses. Il l’a d’ailleurs fait dans ses chansons. J’avoue aussi être forte, mais je vais vite pleurer pour les autres, quand j’ai mal. Je ne suis pas une mère Teresa, j’ai aussi mes défauts et égoïsmes, mais il y a cette sensibilité qui est là. Je comprends donc très bien Renaud, il n’est pas faible !”