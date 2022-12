La découverte LN Radio du 12 au 18 décembre: "Elina" de Satchel Hart

Pop comsmico-sexy ? Pop cosmico-mélancolique ? Revival pop psychédélique ? On a du mal à choisir l’expression à utiliser. Brol ou Disco-Brol pourrait-on dire en paraphrasant Angèle avec le titre de son premier album. Mais attention, pas un brol synonyme de n’importe quoi, bien au contraire. Satchel Hart sait où il va et il le fait très bien. Pour ce titre, il plonge à pieds joints dans les années 80. La mélodie nous y emmène tout droit, de même que les sonorités et les arrangements. Par moments, on se croit dans le film La boum. Souvenirs, souvenirs… Le clip enfonce le clou avec ses effets “spéciaux” venus d’un autre âge, dignes de l’âge d’or du disco ou de Micro Défi, le jeu télévisé basé sur des jeux vidéo animé par Thierry Luthers au début des années 80.

Satchel Hart assaisonne cependant son titre de basses qui groovent bien, d’une rythmique que n’aurait pas reniée Cerrone et d’arrangements à la French Touch. On pense à Air, par exemple.

Mise en ligne sur YouTube il y a deux semaines, le titre séduit. Il ne compte peut-être que 2500 vues à ce jour mais les commentaires viennent tout de même des quatre coins de la planète et ils sont élogieux. Un DJ souhaite même intégrer “Elina” dans son set.

Pour concocter ce mélange assez improbable mais franchement catchy, Satchel Hart, qui est multi-instrumentiste (il a étudié le piano de 6 à 18 ans avant d’enchaîner avec la guitare), a, paraît-il, un secret. Il s’isole tel un ermite dans une cabane au fond d’un jardin. C’est là qu’il écrit, compose, enregistre et produits ses morceaux avec une approche résolument Lo-Fi qui fait mouche.

Sans surprise, Satchel Hart se dit influencé par les années 70 et la French Touch. Également par des artistes comme Tame Impala, MGMT et Mac DeMarco. Tous férus de synthés vintages, bien entendu.

Notre OMNI, pour Objet musical non identifiable, travaille aussi sur un album, son premier. Celui-ci sera disponible à partir du 27 janvier annonce-t-il. Un aboutissement pour le petit gamin qui à l’âge de 6-7 ans répondait à l’école qu’il voulait être rock star quand on lui demandait ce qu’il voulait faire plus tard.

En concert : le 28 janvier au Belvédère à Namur, le 9 février au Kultura à Liège, le 23 février au Bar du matin à Bruxelles et le 8 avril à la Maison Folies à Mons.