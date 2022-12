Avatar se décline en K-pop : voici le phénomène Eternity

La preuve avec le nouveau phénomène de la K-pop, le girls band Eternity. Son premier single, en mars 2021, “I’m Real”, a dépassé le million de vues sur Youtube et le dernier, “DTDTGMGN”, a franchi la barre des 6,4 millions de clics. Les interviews de chacune des onze jeunes chanteuses déchaînent les passions et les 100 000 vues. Or, Minji, Seoa, Sujin, Dain, Yeoreum, Yejin, Jaein, Jiwoo, Hyejin, Sarang et Chorong, en dépit de photos les dévoilant dans la vie de tous les jours, dans vidéos chorégraphiées ou en interaction avec leurs admirateurs, n’existent pas. Elles sont juste des avatars, d’un réalisme saisissant, gérés par l’intelligence artificielle et créés par la société Pulse9.

”Avec Eternity, nous avons créé un nouveau business, explique à la BBC Park Jieun, la CEO de la société. Je pense que c’est un nouveau genre. Alors que les stars de la K-pop sont souvent confrontées à des limitations physiques, voire à une détresse mentale parce qu’elles sont des êtres humains, l’avantage, c’est que les artistes virtuels peuvent s’en affranchir.”

Et ça marche. Avant de créer totalement les “artistes”, sans se baser sur des morphologies existantes, les graphistes ont proposé 101 visages, classés en quatre catégories : mignons, sexy, innocents et malins. Les fans ont ensuite fait la sélection, garantissant directement un attachement au groupe. La technologie DeepFake et l’intelligence artificielle se chargent du reste.

Et ça marche. Le public adhère au concept. Mais pas sûr qu’à l’instar des acteurs, les chanteurs, eux, soient ravis de cette “évolution”.