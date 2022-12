Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Le tube de Gala est devenu la chanson porte-bonheur de l'équipe de France. Mais elle véhicule aussi bien plus que ça.

Hymne de Bleus pour le Mondial, "Freed From Desire" est un pied de nez fait au Qatar et à la Fifa

12 juillet 1998, toute la France est dans la rue après la victoire des Bleus face au Brésil 3-0, un succès synonyme de première Coupe du monde pour la France qui attendait l’événement depuis plus de 60 ans. Partout résonne le “la lala la laaaaa lalalalalalaaaaaa lala”, gimmick de “I Will Survive”, tube disco interprété par Gloria Gaynor à la fin des années 70, remis au goût une dizaine d'années plus tard par des étudiants...