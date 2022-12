Stromae rajoute deux Palais 12 à sa tournée

Le Maestro belge annonce de nouvelles dates de concert en 2023 dont deux -les 8 et 9 décembre- dans notre capitale.

Après une année 2022 quasi sold out partout en France, Belgique, Pays-Bas, mais aussi en Allemagne, Suisse, Angleterre, ou encore aux USA et au Canada, Stromae rajoute de nouvelles dates à son Multitude Tour 2023 déjà bien fourni : Nantes, Bordeaux mais aussi et surtout Bruxelles. “Merci d’être si nombreux...