S’il n’était pas aussi connu du grand public qu’Ennio Morricone, Maurice Jarre ou John Williams, par exemple, il n’en constituait pas moins une référence dans la musique de films. Notamment pour avoir composé le thème célébrissime de la série Twin Peaks, mais aussi celle de plusieurs autres films de David Lynch (Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks : Fire Walk with Me, Lost Highway, True Story et Mulholland Drive) ou d’œuvres aussi mémorables que A Nightmare On Elm Street 3 : Dream Warriors de Chuck Russel, Tough Guys Don’t Dance de Normam Mailer, La cité des enfants perdus de Caro et Jeunet, Arlington Road de Mark Pellington, Holly Smoke de Jane Campion, La plage de Danny Boyle, L’adversaire de Nicole Garcia ou Dark Water de Walter Salles.

”Je m’assois avec Angelo et je lui parle d’une scène et il commence à jouer ces mots au piano”, avait déclaré David Lynch en 2005 au New York Times. “Parfois, nous nous réunissions même et inventions des trucs au piano, et avant que vous ne le sachiez, cela mène à l’idée d’une scène ou d’un personnage.”

On lui doit aussi le thème de la cérémonie des Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992, ainsi que toute une série de morceaux, comme “Falling” de Michael Jackson (sur la musique de Twin Peaks), “A Foggy Day In London Town” de David Bowie, “I Hold No Grudge” et “He Ain’t Comin' Home No More” pour Nina Simone (il avait alors utilisé le pseudonyme d’Andy Badale), “I’ve Been Loved” pour Shirley Bassey ou une chanson restée inédite de Paul McCartney, “Is It Raining In London”.

Un géant s’en est allé. Mais il reste sa musique, comme celle de Twin Peaks, à réécouter encore et encore.