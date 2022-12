Gala et "Freed Form Desire" résonneront à Doha

Ravie du regain de popularité que lui procurent les joueurs de Didier Deschamps lorsqu’ils reprennent la chanson, l’artiste milanaise avait fait savoir qu’elle serait contente d’interpréter son titre à Doha. Ce sera chose faite, dans le Stadium 974 de la capitale du Qatar ce vendredi. En dehors de toute rencontre de la Coupe du monde ? Eh oui. Gala est invitée à se produire dans le cadre de la Qatar Fashion United, avec DJ Snake, Khaled et Ozuna. Ceci dit, il y aura comme un pied de nez dans l’air, "Freed From Desire" étant un hymne auprès des féministes et de la communauté LGBT+.