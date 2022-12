Après dix ans de concerts, Dimitri Vegas et Like Mike vont se produire Sportpaleis d’Anvers pour la dernière fois.

Cela fait dix ans que les DJ belges Dimitri Vegas et Like Mike se produisent chaque fin d’année au Sportpaleis d’Anvers pour un show inédit qui rassemble toujours des milliers de personnes. Et 2022 ne déroge pas à la tradition, puisque les deux frères se produisent ces 16 et 17 décembre au palais des sports anversois. Mais ce sera la dernière fois, ont-ils confié à Het Laatste Nieuws.