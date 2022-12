Michel Fugain: "J’aime la terre de façon sensuelle, je me mets à transpirer comme un fou"

Michel Fugain, dont l'une des filles est aussi passionnée par la sculpture, la poterie en particulier, s'explique : "C'est complètement physique, je me mets à transpirer comme un fou. Quand je trouve une mélodie, je transpire comme un bœuf. Pour la terre, c'est pareil. Ce sont exactement les mêmes sensations donc on était fait pour se rencontrer."

De quoi rappeler sa chanson "Bravo monsieur le monde" qui parlait déjà de cette fameuse terre qu'il faut protéger. "Il y a 50 ans qu'on parle de ça mais rien n'a changé. C'est problématique ce questionnement à l'humanité. Vous n'entendez pas ? Vous ne voulez pas voir ? Et vous ne faites rien… Les enfoirés qui polluent ne foutent rien. Soit on est des mous du cul, soit on est des autruches. Soit complètement inconscients."

L'artiste, qui ne veut pas se lancer en politique, n'a pas la solution pour autant. "Ce serait con que ce soit Poutine qui l'ait en décidant d'exterminer la moitié de la planète… Moi, je suis un citoyen, avec le droit de voter mais faire de la politique, sûrement pas. La politique est un ramassis de… Il y a des gens bien mais ils sont pris dans un étau, en tenaille par leur parti et autres difficultés." Et de conclure : "J'en ai connu des politiques et en fait, ils veulent toujours être sur la photo. (sourire)"