"Mon Hémisphère" de Silva, la découverte LN Radio de la semaine

Ceux qui ont bonne mémoire se souviennent aussi qu’il a remporté l’émission Pour la gloire sur la RTBF. C’était en 1996, avec l’interprétation en configuration piano-voix de “Puisque tu pars” de Jean-Jacques Goldman. Sept ans plus tard, il a fait la première partie de Florent Pagny !

Son nom ne vous est peut-être pas étranger si vous êtes également sensibles aux grandes causes solidaires. En effet, Silvano Macaluso est l’auteur et compositeur de “Mon pays”, un titre écrit en hommage à l’immigration italienne, enregistré par des artistes et des personnalités italo-belges : Frédéric François, Rocco Granata, Sandra Kim, Elvis Pompilio, Mario Barravecchia, Elio Di Rupo, Walter Baseggio, Ophélie Fontana, Jill Vandermeulen, Jean-Michel Zecca, Michaël Miraglia et Livia Dushkoff. Auparavant, il a aussi composé “Dessine-moi un cœur” pour le Télévie, sur RTL-TVi.

Multirécompensé (Octave de la musique, prix du public et du jury au Côte-d’Or Festival Song de Dijon, prix du jury au concours La rose d’or présidé par Eddy Barclay, etc.), Sylvano nous revient sous son nom de scène Silva avec deux singles annonciateurs d’un nouvel album à venir en 2023. Après “On avance encore”, le second extrait dévoilé s’appelle “Mon Hémisphère”. C’est la découverte de la semaine sur LN Radio. Il s’agit d’une ballade interprétée au piano – Silvano Macaluso a étudié l’instrument pendant 12 ans – et des nappes de cordes aériennes. La chanson se veut un hommage et aussi un hymne dédié à nos enfants.