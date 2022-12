Walter Afanasieff, co-auteur de” All I Want For Christmas Is You”, à propos de Mariah Carey : “Oh, la menteuse…”

Une fois de plus, sur Spotify certainement, Mariah Carey s’est imposée comme la reine de Noël avec son tube “All I Want For Christmas Is You”. Depuis sa sortie le 1er novembre 1994, la chanson s’est érigée en classique de Noël un peu partout dans les monde. Et surtout, une machine à cash pour la chanteuse. Le titre fait l’objet de trois notices dans le Livre Guinness des records et on ne compte plus les produits dérivés qui en sont tirés.