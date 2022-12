Catastrophe en vue pour les fans du personnage Orelsan : “J’envisage d’arrêter complètement…”

Le Français originaire de Caen n’a pas fermé la porte à une fin de carrière dans son dernier album Civilisation. Il en avait notamment remis une couche dans le documentaire “Ne montre ça à personne” de son frère Clément Cotentin. Il avait notamment expliqué mot pour mot : “Et après j’arrête le rap”.

Une nouvelle qui avait fait beaucoup de bruit pour les fans. Dans une interview offerte à Spotify, le rappeur a tenu à nuancer ses propos. “En fait, ça m’étonnerait que j’arrête”, commence-t-il. Cependant, il n’exclut pas de se mettre beaucoup plus en retrait. “Par contre, ce qui est possible, c’est que je ne ressorte pas d’album comme ça. J’envisagerai complètement d’arrêter le perso d’Orelsan, parce que c’est hyper lourd. Ça te prend ta vie privée. Tu mets des attentes hyper hautes. Je suis obligé de me remettre en question à chaque album. Et parce que ça prend énormément de temps, tout simplement.”

Il est également revenu sur une autre phrase qui avait fait couler beaucoup d’encre. Dans son dernier album, il avait écrit : “J’étais tout seul, on est des milliers. Bientôt, vous allez tous m’oublier”. Cette phrase avait été écrite lors de la genèse du projet. “Je me disais sincèrement que lorsque tu fais de la musique, tu as des gens qui te suivent. Tu es 'cool'.” Mais cela ne dure pas éternellement. “Un moment, le public va suivre quelqu’un d’autre et tu disparais. Ce qui est normal, c’est la vie. Dans cette phrase, c’est le bientôt qui était un peu pessimiste. Tout dépend de la signification que l’on donne à 'Bientôt'. Ce que je veux dire, c’est qu’à un moment, les gens ne vont plus m’écouter et il n’y a pas de problème avec cela.”