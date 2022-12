Stromae, Orelsan, Angèle, Céline Dion ou Britney Spears: les tops et les flops de l'année musicale

Les tops

Stromae et Orelsan

©Youtube

Leurs albums - Multitude et Civilisation - sont sortis l'an dernier, mais Stromae comme Orelsan ont marqué 2022. Le premier concrétise un retour réussi après des années d'absence. Son concert en mode preview donné en mars au Palais 12 a mis tout le monde d'accord. Du très grand show. Ce n'est plus le Stromae de 2015, mais l'artiste reste tout aussi intéressant et novateur. De son côté, Orelsan a mis tout le monde d'accord avec son album et ses shows. Salle comble partout, près de 600 000 spectateurs. Ajoutez-y le succès des deux saisons de la série Montre jamais ça à personne. Chapeau l'artiste.

Angèle

©Chanel via Bestimage

Le deuxième album, c'est l'instant de vérité pour un artiste. Surtout lorsque le premier a été un carton monumental comme c'est le cas pour Brol. Angèle était donc attendue au tournant. Sorti fin 2021, Nonante-cinq a fait mieux que tenir la route. Le second album de la Bruxelloise vient de franchir la barre des 300 000 exemplaires vendus. Triple disque de platine. Même s'il a fallu un an à Nonante-cinq pour l'obtenir contre six mois pour Brol, il faut noter que la concurrence était rude sur le marché en 2022. On a connu un nombre incroyable de sorties d'albums, conséquence des deux années marquées par la pandémie. La réédition de Nonante-cinq, La suite, a aussi contribué à ce succès, notamment avec la présence du duo en compagnie d'Orelsan sur "Évidemment". Angèle qui termine aussi en fanfare l'année avec le final de sa tournée Nonante-cinq : deux concerts à La Défense Arena à Paris (72 000 spectateurs !), quatre à Forest National (32 000 personnes) et un au Sportpaleis où ils étaient 17 000 à l'applaudir.

Mylène Farmer

©JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

À 61 ans, Mylène Farmer n'a pas dit son dernier mot. La preuve avec L'Emprise, son douzième album studio paru en novembre. La chanteuse parvient une fois de plus à se renouveler tout en restant dans cet univers qui l'a rendue culte. Ses collaborations avec Woodkid, Aaron, Archive et Moby font mouche. Les fans ne s'y sont pas trompés, l'album est déjà disque de platine. Il a cartonné autant en France qu'en Belgique et en Suisse où il s'est classé à chaque fois numéro 1. Les titres de ce disque sont plus cinématographiques que jamais, avec des cascades de cordes sur la plupart des titres. Cela augure du meilleur pour Nevermore, sa tournée des stades à venir en 2023. Elle fera étape en Belgique le 11 juillet au stade Roi Baudouin. Cerise sur le gâteau, Mylène Farmer ose même l'impensable : une collaboration avec Muse sur le single "Ghosts (How Can I Move On)" extrait du dernier album en date des Britanniques, Will Of The People.

Indochine

Quarante-et-un ans après sa formation en mai 1981, Indochine continue son petit bonhomme de chemin. Plus populaire que jamais, le groupe fait la nique à ses détracteurs qui voyaient la formation parisienne comme une pâle copie de The Cure ou comme un simple feu de paille, auteur d’un seul tube : "L’Aventurier". Le Central Tour qui fêtait les 40 ans du groupe est un succès monstrueux. Le groupe ne cesse d’innover et de battre des records (l’écran circulaire le plus grand du monde ; le premier concert filmé entièrement en IMAX…), tout en menant une politique de prix abordables pour les places. Rien que pour cela, Indochine mérite un grand coup de chapeau.

Taylor Swift

©AFP or licensors

S'il y a une grande gagnante en musique en 2022, c'est Taylor Swift. Affranchie de ses déboires avec son catalogue passé dans des mains ennemies, elle a aussi entamé un bras de fer contre les plateformes de vente de tickets de concert après le flop dont ont été victimes ses fans. Enfin, elle mérite la couronne de reine de la pop actuelle avec Midnights, son dernier album sorti cette année, le 5e en deux ans ! Elle a explosé tous les records. Un chiffre qui en dit long : 184,6 millions de fans ont joué l'album en une seule journée. Pour la seule plateforme Spotify, on a compté 228 millions d'écoutes en ligne en 24 heures. Du jamais-vu.

Les tops et les flops cinéma de 2022

Les flops

Les Rolling Stones, Bruce Springsteen&Co

Critiquer les Stones, c’est s’exposer à la vindicte populaire. Mick Jagger, Keith Richards et consorts ont écrit leur propre légende, personne ne peut leur retirer cela. Être toujours présents soixante ans après leurs débuts, malgré le départ de Bill Wyman et surtout la mort de Charlie Watts, c’est une performance à saluer. D’autant qu’ils assurent encore sur scène. En revanche, leur politique de prix pour leurs concerts reste en travers de la gorge de pas mal de monde. Pour leur venue au stade Roi Baudouin en juillet dernier, les places se vendaient entre 199 et près de 500 euros. Un concert vaut-il autant d’argent, même si ce devait être le dernier d’une formation mythique ? On peut écrire la même chose pour Bruce Springsteen, artiste tout aussi culte et généreux sur scène, avec des shows qui dépassent allègrement les trois heures. Mais la mise en vente des tickets pour sa tournée américaine a choqué. Certains billets sont soumis au principe de l’offre et de la demande. Résultat : des places qui se vendent plus de 11 000 dollars…

Céline Dion

©© Capture Instagram via Bestimage

Cela fait mal de placer Céline Dion dans les flops de l’année parce que la chanteuse n’est pour rien dans ce qui lui arrive. Victime d’un étrange syndrome provoquant des spasmes musculaires qui l’empêchent de chanter, elle n’est pas près de remonter sur scène. Elle devait reprendre sa tournée en janvier. C’est la mort dans l’âme, dans une vidéo émouvante et respirant la sincérité, qu’elle a annoncé être contrainte de renoncer.

Gims au Qatar

©AFP or licensors

"Une offre comme celle-là, ça ne se refuse pas", avait en substance déclaré Gims quand il était interrogé à propos de sa participation au show de clôture de la Coupe du monde au Qatar, dont il a signé un des hymnes. Même s'il évoquait l'audience potentielle que cela allait lui procurer, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il en était de même pour le chèque reçu. Heureusement pour lui, car question audience, personne n'a rien entendu de sa prestation le 18 décembre à Doha. Des problèmes de son ont totalement occulté sa présence…

Britney Spears

Britney Spears sur les réseaux sociaux. © JLPPA/Bestimage Britney Spears on social media. ! only BELGIUM ! ©JLPPA / Bestimage

Britney Spears enfin libérée, délivrée de la tutelle de son père, on allait voir ce qu’on allait voir. Mais on n’a pas vu grand-chose… En musique, il faut se contenter d’un single avec Elton John. Certes, il n’est pas mauvais, mais ce n’est pas encore du Britney pur jus comme on l’attend. Et du côté personnel, l’Américaine ne semble pas encore remise sur les bons rails. Ses publications sur les réseaux sociaux alimentent uniquement les pages people. Sans parler de sa manie d’effacer ses comptes Instagram, etc. Rendez-nous la Britney Spears de "Womanizer" !

Le prix des albums

À l’instar des prix des places de concert, que dire de ceux pratiqués pour les vinyles. Ils sont de plus en plus chers. Jusqu’à 60 euros ! Certes, les matières premières ont augmenté cette année, mais la tendance haussière des prix ne date pas d’aujourd’hui. Dans la foulée, alors que certains prédisent la disparition du CD dès 2023, le coût du support numérique tend lui aussi à partir vers le haut. Sans compter qu’aujourd’hui, il est parfois plus difficile de trouver une version simple d’un album qu’une édition limitée facturée plus chère, forcément. Des éditions limitées qui semblent d’ailleurs souvent illimitées…

Les tops et les flops de l'année politique 2022