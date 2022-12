Le rappeur Theophilus London porté disparu depuis des mois

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

C’est désormais officiel, Theophilus London, rappeur américain, est porté disparu. Sa famille a signalé sa disparition à la police de Los Angeles et lancé un appel pour le retrouver. Plus personne ne l’a vu depuis le mois de juillet 2022 ! La dernière fois, c’était dans la cité des Anges. “Au cours des dernières semaines, les amis et la famille de Theophilus London ont travaillé ensemble pour reconstituer...