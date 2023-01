En effet, le chanteur de 75 ans va se lancer dans une nouvelle tournée dans laquelle son public aura le plaisir de retrouver ses classiques du présent comme du passé, sous une nouvelle forme “réorchestrée et arrangée”.

Pour se préparer à cette tournée attendue par de nombreux fans, Michel Sardou a donc repris les cours de chant à hauteur de trois heures par jour de cours. Il explique les impacts que la vieillesse peut avoir sur sa voix : “Il faut savoir qu’à partir de 50 ans, on perd des aigus. Mais ce que l’on perd en aigus, on le gagne en graves. Il n’y a pas de limite en graves. Comme j’ai des chansons assez toniques et dures, il faut que je remonte ma tonalité”.

”C’est une question d’entraînement. C’est comme le vélo”, déclare-t-il.

Bientôt en Belgique

Michel Sardou a prévu de passer par le sol belge pour sa tournée. Il viendra donc à Forest National le 10 et 11 mars 2023 ainsi que le 3 février 2024 pour le plus grand plaisir de ses fans.