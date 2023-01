"Blinding Lights" permet à The Weeknd de détrôner Ed Sheeran

Attendu le 12 juillet au stade Roi Baudouin pour son After Hours 'til Dawn Tour, The Weeknd vient de s’adjuger un nouveau record. Son titre “Blinding Lights”, extrait de l’album After Hours, est devenu le plus écouté de tous les temps sur Spotify, place...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous