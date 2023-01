Un dernier album et puis se sera fini pour Vitaa ?

C’est la tendance du moment, chaque artiste y va de son documentaire sur sa carrière. Ce sera aussi le cas pour Vitaa. Elle annonce un film qui passera en revue ses années sous le feu des projecteurs mais pas que. Il montrera aussi sa vie en dehors de la scène. “Ma vie de femme, de famille, qui je suis, ce que je fais… Tout ce qui se passe depuis pas mal d’années maintenant et tout ce qui s’est passé depuis ces trois dernières années parce que ça a été riche en émotion”, annonce-t-elle.

Au planning de la nouvelle année, Vitaa a aussi coché la case “nouvel album”. Et manifestement, ce qu’elle prépare la motive beaucoup. “On est en train de faire un album incroyable, je pense que je peux dire que je suis en train de réaliser mon meilleur album”. De quoi mettre l’eau à la bouche de ses fans. Mais dans la foulée, elle leur jette une douche froide. Dans la vidéo dans laquelle elle fait part de ses projets, elle dit aussi : “Peut-être parce que ce sera le dernier, je ne sais pas mais en même temps c’est tout drôle de me dire ça”.