Mademoiselle Luna fait une rechute de son cancer : “Les métastases ont pris la direction de mes poumons"

Mademoiselle Luna, qui avait combattu un cancer du sein l’année dernière, détaille sa rechute en vidéo. “Il y a un mois, je suis retourné à l’hôpital faire des prises de sang qui n’étaient pas terribles. Les médecins ont préféré refaire des examens approfondis et ces examens ont révélé de nouvelles cellules cancéreuses qui se dirigent vers les ganglions et les poumons. Heureusement, c’est pris à temps.” Résultat ? C’est reparti pour la chimiothérapie, déplore, depuis son lit d’hôpital, celle qui redémarre les traitements cette semaine. Mademoiselle Luna, comme a son habitude et malgré la maladie, rassure ses fans et donne un message positif à tous ceux qui la suivent. "C’est la première aujourd’hui, nouveau traitement. C’est dingue de voir à quel point les traitements évoluent et à quelle vitesse la science trouve ces nouveaux traitements. Je suis confiante. Je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir, quelques semaines sans doute mais pas grave. Le plus important est de me soigner. C’est ce que je compte bien faire : montrer à ce cancer que c’est moi la plus forte !”