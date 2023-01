Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Plus personne n’avait de nouvelles de lui depuis l’été.

Porté disparu depuis des mois, le rappeur Theophilus London est "sain et sauf"

Il était aux abonnés absents depuis cet été. Ses proches comme sa famille n’avaient plus eu la moindre nouvelle de Theophilus London depuis des mois. La situation était devenue si inquiétante qu’un avis de recherche avait été déposé auprès de la police et lancé au public via les réseaux sociaux. Il a manifestement été entendu puisqu’un cousin du rappeur américain a annoncé la bonne nouvelle : Theophilus London a été...